Дело Савченко: хроника событий

Народный депутат, Герой Украины Надежда Савченко подозревается в причастности к подготовке государственного переворота в Украине и планировании теракта в парламенте. Такие обвинения в ее адрес летят от представителей украинской власти, в т.ч. генпрокурора Луценко, с 13 марта. Они начались вскоре после ареста главы Центра по освобождению пленных Владимира Рубана, которого также подозревают в подготовке теракта в Украине.

С Савченко сняли неприкосновенность и арестовали, поместили в СИЗО, внесли в базу скандального сайта Миротворец с пометкой "изменник родины".

В свою очередь Савченко обвинила Луценко, спикера Рады Парубия, а также нардепа Пашинского в причастности к расстрелам на Майдане. Также Савченко критикует президента Порошенко.

10 апреля

Хроника событий в деле против Савченко - на

- В квартире народного депутата Надежды Савченко провели обыск. По словам матери нардепа Марии Савченко, правоохранители изъяли наградной пистолет и пули к пистолету. "И все, больше ничего не нашли. Составили протокол, мне оставили копии протокола", - сказала она.

В Генпрокуратуре сообщили, что они до обысков не причастны. "Нас там нет", - сказала изданию пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

7 апреля

- Сестра депутата Рады Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат.

"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала пост Вера Савченко.

6 апреля

- У Надежды Савченко, которая находится под арестом, врачи скорой помощи взяли анализы, сообщила сестра дапутата.

5 апреля

- Савченко не согласилась на допрос на полиграфе, так как не были согласованы все процессуальные вопросы.

"Состоялась, скажем так, попытка проведения экспертизы. Мы начали данную процедуру, прошли первый этап и попросили перерыв, чтобы ознакомиться с материалами производства", - сказал адвокат Савченко Дмитрий Бугай.

- Стала известна причина самоотвода адвоката Савченко. "У Надежды никогда не было желания, чтобы он был в деле… Поэтому это ее желание с ним попрощаться", - сказала сестра дардепа Вера Савченко.

4 апреля

- Надежде Савченко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз планируют провести психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа. Экспертизу в КНИИСЭ назначили на четверг, 5 апреля, на 10:00.

3 апреля

- Адвокат Савченко Виктор Чевгуз взял самоотвод. Савченко и Чевгуз уже расторгли договор о предоставлении правовой помощи.

2 апреля

- Сестра Надежды Савченко Вера написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросила его обратить внимание на ситуацию с преследованием политика.

29 марта

- Суд оставил Савченко под арестом в СИЗО. Коллегия судей Апелляционного суда Киева отказалась удовлетворить ходатайство защиты внефракционного депутата Надежды Савченко и оставила в силе решение суда первой инстанции.

- Надежда Савченко в Апелляционном суде Киева обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.

28 марта

- Надежда Савченко показала предвыборный ролик, в котором народный депутат снимает с себя вышиванку и одевает тельняшку.

"Придет время – я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорится в ролике.

26 марта

- Надежде Савченко дали разрешение на свидание с матерью.

- В пресс-службе апелляционного суда города Киева заявили, что рассмотрят жалобу стороны защиты на арест нардепа Надежды Савченко 29 марта 2018 года.

- Защита народного депутата Надежды Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на ее арест. "По номеру 1627/7, от сегодняшнего числа зарегистрирована моя апелляция. Через два-три дня должна быть назначена к рассмотрению" - заявил адвокат нардепа Виктор Чевгуз.

25 марта

- Сестра Надежды Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, Вера Савченко рассказала об условиях содержания депутата. По ее словам, Надежду посадили за то, что она говорила правду, а Порошенко идет по стопам Путина, введя тоталитарный режим.

24 марта

- В свою очередь Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере и отсутствие горячей воды в душе. Замечания депутата проверили, грубых нарушений прав и свобод не обнаружили - сообщают в секретариате омбудсмена.

- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства.

23 марта

- Савченко в суде обматерила прокурора. Политика возмутило то, что прокурор Александр Банник провел аналогию между ее делом и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

- В Шевченковском суде прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что народному депутату Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

- Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку.

- В Шевченковском районном суде Киева проходит слушанье по делу Савченко. Суд по делу Савченко: онлайн-трансляция:

- В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для нардепа Надежды Савченко.

22 марта

- Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявили, что в ЕП будут наблюдать за развитием ситуации с задержанием Надежды Савченко в Украине.

- Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировали задержание народного депутата Надежды Савченко.

Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 марта 2018 г.

- Народному депутату Надежде Савченко вручили подозрение ГПУ. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил народному депутату Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката.

- Савченко задержала СБУ прям в Верховной Раде. Следователь зачитал Надежде Савченко подозрение и сообщил, что ее задержали. Он предложил депутату пройти с ним для оформления задержания. Савченко в сопровождении следователей и журналистов пошла пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке, сообщают СМИ.

- Савченко лишили неприкосновенности. Также Верховная Рада положительно проголосовала за привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата Надежду Савченко.

Больше всего депутатов проголосовало за привлечение Савченко к уголовной ответственности.

- Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента одобрил представление генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и аресте депутата Надежды Савченко. Соответствующее решение было принято на заседании комитета единогласно.

- Савченко на заседании регламентного комитета Рады, рассказала о сексуальных домогательствах в свой адрес, о своем крепком психическом здоровье, о гранатах и терактах.

- В ГПУ представили обвинительные видеоматериалы против Савченко.

20 Марта

- Савченко признала все обвинения в свой адрес, но сказала, что это была спецоперация. Мисией было доказатьРаде, что "они тоже смертные". "Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Для того, чтобы власть поняла, что она также смертна. Это не теракт, это политическая провокация. Все, что происходит в стенах Верховной Рады - это теория абсурда" - сказала нардеп.

- Савченко заявила, что готова взять главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана на поруки, "так как этот человек действительно любит Украину", а "у нас не концлагерь сталинского режима 37-го года".

- Во время брифинга Савченко рассказала, что коллеги-нардепы предлагали ей отравить парламент газом. "В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть ли сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру.

- Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ее несколько раз намеревались ликвидировать. "Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставлена была задача о моей ликвидации", – добавила Савченко.

- В соцсетях распространяется ролик с Савченко в Верховной Раде. Подпись к видео гласит: "Савченко взорвала Верховную Раду. Що, встралися?"

- Представитель президента Украины в Верховной Раде и член фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что 22 марта будет рассмотрено представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко.

19 Марта

- Савченко потребовала отставки генпрокурора Юрия Луценко. С этой целью она подала жалобу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а также обратилась к президенту Петру Порошенко.

- Лидер парламентской фракции Батькивщина Юлия Тимошенко сомневается, что Савченко могла бы организовать государственный переворот в Украине.Но за лишение ее неприкосновенности фракция Батькивщины проголосует.

- Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады внесли в повестку дня 21 марта 2018 года представление Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко 21 марта 2018 года.

16 марта

- В Раду внесли представление Генпрокуратуры об аресте Савченко. Оно будет отправлено депутату, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения. Комитет сможет рассмотреть представление на заседании 21 марта.

- Надежда Савченко заявила, что хотела бы вернуть президенту Украины Петру Порошенко звезду Героя Украины.

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала. Но проблема в том, что к президенту не так легко попасть, и не каждый народный депутат туда вхож", - добавила депутат.

- Савченко продолжает делать громкие заявления против украинской власти. По ее словам, украинская власть и Россия представляют одинаковую угрозу для Украины.

- Нардеп Надежда Савченко попала в базу данных сайта Миротворец с пометкой "изменник родины":

15 марта

- Вечером 15 марта Савченко прибыла на заседание в Верховную Раду, но отказалась прокомментировать обвинения в подготовке теракта, и предложила ГПУ и СБУ допросить ее, используя детектор лжи.Кроме того, Савченко принесла на заседание три гранаты и пистолет.

Она призналась, что пришла в парламент с оружием. "У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах", - сказала нардеп.

- Днем Верховная рада Украины проголосовала за исключение Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности, а Луценко внес в Верховную раду представление на привлечение к уголовной ответственности Савченко, на ее задержание и арест:

- Савченко провела брифинг и обвинила генпрокурора Луценко и спикера Верховной Рады Парубия в причастности к штурму Майдана.

"Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", - рассказала журналистов депутат.

- Нардеп от Народного фронта и советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госпереворота в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

"Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась, скажем так, агитацией подрывной деятельности", - сказал Геращенко.

14 марта

- На заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время в Раду могут внести представление о снятии неприкосновенности с Савченко.

"Если Надежда Савченко не явится на допрос завтра, я вынужден буду внести представление о привлечении к ответственности народного депутата", - сказал генпрокурор.

- Вечером 14 марта Надежда Савченко была замечена в аэропорту Мюнхена и вернулась в Киев.

13 марта

- Народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ 13 марта по делу Рубана, опубликовала в Facebook свои фотографии в доказательство того, что она находится в ПАСЕ в Страсбурге.

12 марта

- СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос 13 марта в деле против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

"Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, - если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, - завтра она должна быть в СБУ", - сказал Луценко.

- Впресс-службе Савченко заявили, что она находится в ПАСЕ с рабочим визитом и на допрос явиться не может.

- Ранее Служба безопасности Украины заявила, что имеет доказательства, что Рубан сотрудничал с главарями "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, которые готовили террористические акты на территории Киева.

8 марта 2018 года

- Известного украинского общественного деятеля, главу Центра освобождения пленных и общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на КПВВ в районе населенного пункта Майорское в Донецкой области с арсеналом оружия. Рубана обвинили в том, что под видом переселенца он пытался переправить арсенал оружия, спрятанный в мебели. - В Шевченковском райсуде Киева определили меру пресечения - отправили в Мариупольское СИЗО на два месяца без права залога. С начала конфликта на Донбассе Рубан занимался переговорами по освобождению пленных, будучи посредником между сепаратистами и украинской стороной. - Незадолго до ареста Рубана, а именно 27 февраля, СБУ запретила ему пересекать линию разграничения на Донбассе. Спецслужба заявила, что перед запретом "проводила опрос Владимира Рубана в связи с фактом нарушения установленного порядка пересечения линии разграничения в районе АТО".

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Источник: korrespondent.net