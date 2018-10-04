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10. 04. 2018

В ДНР в пасхальные выходные задержали 500 нарушителей комендантского часа

"Правоохранительные органы" непризнанной "Донецкой народной республики" с 6 по 9 апреля задержали более 500 "нарушителей комендантского часа", сообщают во вторник, 10 апреля, сепаратистские СМИ со ссылкой на пресс-службу "министерства внутренних дел".

"В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время сотрудники МВД ДНР с 6 по 7 и с 8 по 9 апреля провели оперативно-профилактическую операцию "Ночной город". За нарушение комендантского часа задержано 502 человека", - говорится в сообщении.

Сепаратистские СМИ уточняют, что в ходе "операции" было проверено 331 увеселительное заведение, составлены 57 протоколов за распитие алкоголя в запрещенных местах, привлечены к ответственности за мелкое хулиганство семь правонарушителей, а еще шестеро – за "злостное неповиновение сотруднику МВД".

Местные издания уточняют, что в пасхальную ночь комендантский час в ДНР был отменен.

Напомним, 7 апреля в Донецке вышли на марш в "годовщину" ДНР.

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Источник: korrespondent.net

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