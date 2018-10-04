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10. 04. 2018

Доказательства применения химоружия в Сирии ясные и четкие - Меркель

Доказательства применения химического оружия в Сирии ясные и четкие. Такое заявление во вторник, 10 апреля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишут РИА Новости.

"Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая", - сказала Меркель.

Она добавила, что правительство ФРГ уже самым решительным образом осудило атаку.

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

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Источник: korrespondent.net

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