Анонсирована встреча Порошенко - Меркель - Макрон

В ближайшее время состоится встреча лидеров Украины, Германии и Франции. Об этом было сказано во вторник, 10 апреля, во время совместной пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Анонсируя встречу, Ангела Мекрель подчеркнула, что это не будет встреча в нормандском формате.

"В Аахене будет президент Украины, президент Франции Макрон и я, мы, возможно, проведем встречу, но это, конечно, не будет нормандский формат. Нормандский формат предполагет четырех участников, а российский президент не будет в Аахене. Мы обменяемся мнениями втроем, но это нельзя будет называть номанским форматом", - сказала Меркель.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию во вторник, 10 апреля, начал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Источник: korrespondent.net