В Британии вышел комикс о любви принца Гарри и Меган Маркл

В Британии вышел комикс, рассказывающий историю любви принца Гарри и Меган Маркл. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 10 апреля.

Отмечается, что в комиксе рассказывается не только история знакомства и любви пары. Авторы вспомнили и о смерти матери Гарри, принцессы Дианы, и о его карьере в армии.

Также в комиксе уделили внимание биографии Меган Маркл и ее благотворительной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Сети был опубликован проморолик фильма о любовной истории принца Гарри и Меган Маркл.

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Источник: korrespondent.net