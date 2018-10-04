Обвал рубля и миллиарды убытков. Удары санкций США

Самый резкий обвал рубля, падение биржевых индексов России, миллиардные потери олигархов - так начался первая неделя после введения Соединенными Штатами самых агрессивных санкций против РФ.

Правительство России заявило, что будет поддерживать пострадавшие компании. СМИ узнали, что для этого могут создать специальные офшоры.

Санкции могут также поставить под угрозу неуверенное оживление российской экономики, которая только начала восстанавливаться после санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма в 2014 году, говорят эксперты.

Корреспондент.net разбирался в последствиях новый американских санкций против России.

Обвал рубля и рынков

9 апреля произошло самое резкое падение рубля за три с лишним последних года. Обвалились также и национальные биржевые индексы России.

Международные инвесторы после введения США новых санкций против России стремительно избавляются от российской валюты. За 9 апреля доллар вырос на два рубля - до 60. Этот день СМИ прозвали черным понедельником.

Однако понедельник сменился не менее черным вторником - курс доллара на российском рынке впервые с декабря 2016 года приблизился к уровню 64 рубля за доллар, курс евро приблизился к уровню 79 рубля.

Что касается российских фондовых индексов, то в понедельник они потеряли 9-18 процентов. Национальный рынок акций РФ потерял более 2,7 триллиона рублей, его капитализация снизилась на семь процентов.

Однако во вторник некотрые отыграли пару процентов, а остальные - продолжили падение. Стоит отметить, что падение рынков затронуло не только ведущие компании, но и те, которые не попали под санкции.

Эксперты отмечают, что опасения инвесторов также вызывают угрозы президента США Дональда Трампа, который пообещал, что Россия "заплатит большую цену" за химатаку в Сирии.

Также на мировых рынках и валютных торгах может сказаться торговая война, которую развязали США против Китая, но по сути, против всего мира.

Единственная надежда рубля, сказали аналитики Газете.Ru, это Чемпионат мира по футболу, который стартует в России в начале лета. По прогнозам, фанаты привезут в РФ 500 милионов долларов.

Впрочем, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на форуме Московской биржи, заявила, что не видит рисков для финансовой стабильности в обвале курса рубля и расценивает падение котировок в качестве коррекции.

Тем временем, Минфин России сообщил об отмене еженедельного аукциона по размещению рублевых ОФЗ на своем сайте 10 апреля. Аукцион по размещению облигаций должен был состояться 11 апреля. Причиной непроведения аукциона Минфин РФ называет неблагоприятную рыночную конъюнктуру.



Как отмечает Bloomberg, это первый отмененный российским Минфином аукцион с августа 2015 года.

Бизнес окружения Путина теряет миллиарды

Санкции предусматривают замораживание всех находящихся на территории США активов, принадлежащих лицам, организациям и компаниям, попавшим в санкционный список, а также запрещают американцам вести с ними бизнес.

В пятницу США ввели блокирующие санкции против семи российских миллиардеров и 12 их компаний, но на самом деле под санкции попало в разы больше структур.

По "правилу 50 процентов" американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим и юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50 процентов.

Bloomberg подсчитал, что финансовые потери в понедельник понесли 26 из 27 богатейших россиян, включенных в индекс миллиардеров, составленный агентством. Всего на фоне падения фондового рынка они потеряли 16 миллиардов долларов.

При этом самой большой суммы - 2,25 миллиарда долларов лишился основной владелец Норильского никеля Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список.

Российские СМИ пишут, что больше всех от санкций пострадал бизнес Олега Дерипаски, поскольку под американские санкции попали сразу восемь связанных с ним компаний.

Bloomberg оценил его убытки в понедельник в 905 миллиона долларов, а совокупные потери с пятницы - в два миллиарда.

Компания Дерипаски Русал является крупнейшим в мире производителем алюминия, и пятая часть продаж приходится именно на США. В понедельник акции Русала упали на 40 процентов, а руководство компании предупредило о возможном техническом дефолте.

Дерипаска, состояние Forbes оценивает в 6,7 миллиарда долларов, регулярно встречается с президентов России Владимиром Путиным и заявляет, что его собственные интересы нельзя отделить от интересов российского государства.

Он является фигурантом в расследовании дела о вмешательстве России в выборы в США, проводимом Робертом Мюллером, из-за его связей с Полом Манафортом, бывшим председателем избирательного штаба Дональда Трампа.

Радио Свобода со ссылкой на экспертов пишет, что бизнесу Дерипаски практически перекрыли воздух не только на американском рынке, но и в некоторых других странах.

Кремль хочет спасти олигархов офшорами

Российские власти обещают поддержку компаниям, подпавшим под введенные в пятницу санкции США, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он поручил правительству разработать меры поддержки для компаний, подпавших под санкции США, а также разработать ответные меры.

Ведомости со ссылкой на четыре источника пишет, что в качестве мер поддержки компаний российское правительство рассматривает возможность создания в стране двух территорий со "специальным режимом и признаками офшора". Подобные зоны могут появиться на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что последствия санкций США анализируются, а сама история "достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся".

На вопрос, нет ли ощущения у президента, что с падением фондового рынка ситуация выходит из-под контроля, Песков заявил, что события на бирже "сейчас действительно достаточно негативные". При этом он отметил, что частично они обусловлены конъюнктурой, а частично и эмоциональной реакцией.

"Вы знаете, такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая, пока, наверное, вряд ли кто-то скажет. Но по крайней мере ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием", - сказал Песков.

На вопрос о возможном ответе России на американские санкции Песков заявил, что ситуация непростая, но "во главу угла нужно ставить интересы страны и не принимать скоропалительных решений".

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Источник: korrespondent.net