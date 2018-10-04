На Донбассе четыре города остались без воды

Четыре города на подконтрольной Киеву территории Донецкой области во вторник, 10 апреля остались без воды из-за прорыва водопровода Карловка-Ровно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Отмечается, что общее количество людей, которые остались без водоснабжения, составляет около 60 тысяч человек.

"Из-за прорыва водовода Карловка-Ровно временно прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Селидово, Украинск, Горняк, Новогродовка (в общем 60 тысяч человек)", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Специалисты проводят ремонтные работы, подачу воды планируют восстановить к концу дня во вторник.

Напомним, в марте из-за прорыва водовода Новотроицкое-Докучаевск было приостановлено водоснабжение в Докучаевск, Еленовку и близлежащие поселки.

Ранее из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса было прекращено водоснабжение на Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовка, Угледар, Волноваха, Докучаевск и Мариуполь.

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Источник: korrespondent.net