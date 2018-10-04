Трамп отменил визит в Перу из-за подготовки ответа по Сирии

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на саммит Америк, который состоится в столице Перу Лиме, ​​для подготовки ответа на химическую атаку в Сирии. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает со ссылкой на Белый дом агентство Reuters.

По информации администрации американского президента, вместо Трампа на саммит в Перу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химическую атаку в Сирии и не исключил при этом военного варианта.

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Источник: korrespondent.net