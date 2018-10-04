10 апреля 2018, вторник, 17:55
+21°C
Завтра +13°C
+21°C
Завтра +13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
10. 04. 2018

Трамп отменил визит в Перу из-за подготовки ответа по Сирии

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на саммит Америк, который состоится в столице Перу Лиме, ​​для подготовки ответа на химическую атаку в Сирии. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает со ссылкой на Белый дом агентство Reuters.

По информации администрации американского президента, вместо Трампа на саммит в Перу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химическую атаку в Сирии и не исключил при этом военного варианта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.