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10. 04. 2018

Обвал на стройке в Виннице: трое пострадавших

В центре Винницы произошел обвал на стройке - травмы различной степени тяжести получили три человека. Инцидент произошел на улице Соборная, возле гостиницы Франция, сообщает Винниця.info.

"В результате обрушения стены между отелем и зданием Нацбанка, травмированы три человека. На месте работает спасательная служба, есть несколько карет скорой помощи", – информирует издание.

Cмотрите фотогалерею: Обвал на стройке в Виннице: трое пострадавших

Ранее в Днепре обвалилась крыша подземного перехода.

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Источник: korrespondent.net

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