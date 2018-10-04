В центре Винницы произошел обвал на стройке - травмы различной степени тяжести получили три человека. Инцидент произошел на улице Соборная, возле гостиницы Франция, сообщает Винниця.info.

"В результате обрушения стены между отелем и зданием Нацбанка, травмированы три человека. На месте работает спасательная служба, есть несколько карет скорой помощи", – информирует издание.

Cмотрите фотогалерею: Обвал на стройке в Виннице: трое пострадавших

Ранее в Днепре обвалилась крыша подземного перехода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net