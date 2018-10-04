Народные депутаты Украины направили к политзаключенному Владимиру Балуху коллективное обращение, в котором призывают его прекратить голодовку. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Под обращением поставили подпись 22 народных избранника. Обращение депутаты написали еще 6 апреля в связи со стремительным ухудшением здоровья Балуха и риска потери жизни.

Депутаты выразили безграничное уважение к украинскому политзаключенному и его борьбе и призвали прекратить голодовку.

"Украине нужны живые герои. Ваше здоровье и жизнь будут лучшей частью победы Украины", - говорится в письме.

Обращение подписали от различных фракций и внефракционные депутаты: Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Валерий Карпунцов, Юрий Соловей, Иван Спорыш, Олег Мусий, Виктор Кривенко, Владимир Арешонков, Юрий Деревянко, Леонид Емец, Татьяна Острикова, Михаил Головко, Юрий Павленко, Андрей Белецкий, Борислав Береза, Игорь Шурма, Виктор Вовк, Геннадий Кривошея.

Cмотрите фотогалерею: В Верховной Раде призывают Балуха прекратить голодовку Напомним, Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО 19 марта. Он протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу.

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Источник: korrespondent.net