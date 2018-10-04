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10. 04. 2018

В Черкасской области задержали 50 рейдеров - МВД

Сотрудники полиции воспрепятствовали рейдерскому захвату сельскохозяйственного предприятия в Черкасской области. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во вторник, 10 апреля.

"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции в итоге все 50 человек-рейдеров задержаны", – написал он на странице в Facebook.

Аброськин добавил, что "рыночная стоимость" работы этих рейдеров – 500 гривен в день. Он опубликовал фото с места событий, в том числе с оружием, изъятым у задержанных.

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области задержали 50 рейдеров - МВД

Ранее СБУ заявила о задержании во Львове группы рейдеров во время попытки отчуждения коммунального помещения площадью 500 кв.м и стоимостью $120 тысяч.

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Источник: korrespondent.net

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