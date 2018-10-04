Литовский премьер едет на Донбасс

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 11 апреля прибудет на восток Украины, где передаст военным помощь в виде продуктов, оптики и медицинских средств. Об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы во вторник, 10 апреля.

Сквернялис намерен ознакомиться с последствиями военных действий на Донбассе и встретиться с руководством военно-гражданской администрации Донецкой области.

Также он посетит амбулаторию, отремонтированную за счет Литвы, и откроет детскую игровую площадку, оборудованную на средства литовских добровольцев. Премьер Литвы встретится с местными жителями, передаст военным помощь литовского правительства и организации Blue/Yellow.

После Донбасса Сквернялис посетит Киев, где у него запланирована встреча с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, откроет Киевский форум по безопасности и примет участие в сессии премьер-министров Региональное сотрудничество: объединены общими целями.

Напомним, литовские военные инструкторы с августа 2015 года помогают готовить украинских военных. Они не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине.

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Источник: korrespondent.net