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10. 04. 2018

Савченко отвезут в больницу – сестра

Надежду Савченко в среду, 11 апреля, доставят в больницу. Об этом в комментарии журналистам рассказала ее сестра Вера Савченко, сообщает УНН.

"Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня - это завтра, на это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она сама выразила такое желание. Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю ", - сообщила Вера Савченко.

Вера Савченко направилась в СИЗО к сестре, чтобы "разобраться в ситуации".

По ее словам, вчера у Надежды взяли анализы, но результатов до сих пор не предоставили.

Сегодня, 10 апреля, в квартире Надежды Савченко проходил обыск. Позже обыскали также ее офис.

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Источник: korrespondent.net

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