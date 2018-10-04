В Польше украинец выпал из окна многоэтажки

Житель Ратновского района Волынской области в Варшаве выпал из окна многоэтажки. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщают Волинскькі новини со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что мужчина остался жив, однако находится в тяжелом состоянии в больнице Варшавы. У него диагностировали черепно-мозговую гематому.

Мужчина будет продолжать лечение в Варшаве, им будут заниматься польские медики, позже его оттранспортируют на Волынь.

Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или попытка самоубийства. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Как сообщалось, во Львове из окна многоэтажного дома выбросился мужчина.

Ранее в Днепре патрульные поймали за ногу мужчину, прыгавшего из окна квартиры на 10 этаже.

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Источник: korrespondent.net