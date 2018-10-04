Под Луцком маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

В селе Забороль Волынской области столкнулись автомобиль Renault и маршрутка, пострадали пассажиры последней. Авария произошла около 15.00 во вторник, 10 апреля, сообщает местное издание ВолиньPost.

По словам очевидцев, столкновение произошло, когда маршрутка №251 разворачивалась на конечной.

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"В результате ДТП пострадали пассажиры транспортных средств. На месте ДТП работает три скорых. Госпитализировали одного человека, остальные пассажиров от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.

Ранее во Львове на перекрестке улиц Зеленая и Луганская произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки - пострадали семь человек.

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Источник: korrespondent.net