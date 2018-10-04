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10. 04. 2018

В зоне АТО пропали четверо гражданских

В Луганской области четверо местных жителей выехали на автомобиле и не вернулись. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что соответствующая информация пришла в штаб накануне.

"Вчера в Оперативной группы Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение об исчезновении четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное, Станично-Лутугинского района Луганской области, которые выехали раньше на автомобиле Нива Шевроле в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в настоящее время представители Национальной полиции Украины проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих лиц.

Как сообщалось, на Пасху в АТО были ранены пять украинских военных.

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Источник: korrespondent.net

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