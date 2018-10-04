Порошенко встретился со спикером Бундестага

Президент Украины Петр Порошенко в Берлине провел встречу со спикером немецкого парламента Вольфгангом Шойбле. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили прогресс реформ в финансово-экономическом, банковском и энергетическом секторах Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе встречи также была отмечена важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ "как весомого фактора стабильности и международного доверия".

"Было договорено об усилении межпарламентского сотрудничества между Украиной и ФРГ", - резюмировали на Банковой.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в рамках визита в Германию во вторник, 10 апреля, начал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Источник: korrespondent.net