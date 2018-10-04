10 апреля 2018, вторник, 19:38
+21°C
Завтра +13°C
+21°C
Завтра +13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
10. 04. 2018

Порошенко обсудил со Штайнмайером санкции против России

Президент Петр Порошенко обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтер Штайнмайером необходимость сохранения и возможного усиления режима санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник, 10 апреля.

Лидеры выразили обеспокоенность из-за продолжающихся провокаций сепаратистов на Донбассе.

Порошенко отметил, что введение миротворцев ООН в не неподконтрольные Киеву территории"будет способствовать стабилизации в регионе" и обеспечит эффективный переход "от режима постоянных российских провокаций к режиму мирного урегулирования".

Штайнмайер в свою очередь поддержал международные усилия по мирному урегулированию в Донбассе, прежде всего в контексте важности развертывания миротворческого контингента.

Также президенты обсудили содействие Германии прогрессу Украины на пути реформ, особенно в области децентрализации, медицины, борьбы с коррупцией.

Кроме того, Порошенко и Штайнмайер отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины.

Ранее сегодня Порошенко в рамках визита в Германию провел переговоры с Ангелой Меркель. Также стало известно, что в ближайшее время состоится встреча лидеров Украины, Германии и Франции. Это не будут переговоры в нормандском формате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.