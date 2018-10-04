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10. 04. 2018

Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по Сирии

Заседание Совета безопасности ООН состоится во вторник, 10 апреля в 22:00 по киевскому времени, сообщает РИА Новости.

Россия намерена поставить на голосование два проекта резолюции по расследованию предполагаемых химатак в Сирии. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

Как отмечается, один из проектов предлагает учредить механизм по расследованию химических атак в Сирии, другой касается поддержки по направлению экспертов ОЗХО на место предполагаемого инцидента в Восточной Гуте.

Подробности о проекте резолюции США пока неизвестны.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что Совбез не может дать жесткий ответ на химатаку в Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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