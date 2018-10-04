Горбачев: Трамп и Путин не умеют вести диалог

Бывший президент СССР Михаил Горбачев разочарован неспособностью президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина - наладить диалог. Об этом он заявил в интервью Интерфаксу.

По его словам, США и РФ находятся "на острие конфронтации".

"Надо встретиться как можно скорее на полпути, но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны", - отметил Горбачев.

По его мнению, международная обстановка еще не опустилась до уровня карибского кризиса 1962 года, "но тревога огромная".

"Такого давно не было, и я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры. Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами", - посетовал Горбачев.

Экс-президент СССР выразил уверенность, что "войны никто не хочет", но инциденты с участием российских и американских сил "могут привести к большой беде".

"Нужна новая версия движения за мир. Не для того, чтобы осуждать, сваливать вину на ту или иную сторону, а для того, чтобы требовать от лидеров начать серьезный диалог и отвести эту нависающую над миром угрозу", - резюмировал Горбачев.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа провести встречу и обсудить сокращение ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности.

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Источник: korrespondent.net