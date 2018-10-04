В Германии военный вертолет врезался в башню аэропорта

Военный вертолет в немецком городе Швайнфурт в понедельник, 9 апреля, врезался в башню аэропорта, в результате чего погиб работник аэропорта, сообщает АР.
"Сотрудник аэропорта в южной Германии скончался после того, как в него попал обломок, когда лопасти вертолета врезались в здание диспетчерской башни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что столкновение произошло, когда военный транспортный вертолет приземлялся в аэропорту для дозаправки.
Четыре члена экипажа не пострадали, однако обломки вертолета ранили 60-летнего работника аэродрома. 60-летнего мужчину госпитализировали, однако ночью он скончался в больнице.
Как сообщалось, под Полтавой упал вертолет. Ранее также вертолет разбился в Словакии.
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Источник: korrespondent.net
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