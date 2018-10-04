10 апреля 2018, вторник, 23:03
+20°C
Завтра +13°C
+20°C
Завтра +13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
10. 04. 2018

В Германии военный вертолет врезался в башню аэропорта

Военный вертолет в немецком городе Швайнфурт в понедельник, 9 апреля, врезался в башню аэропорта, в результате чего погиб работник аэропорта, сообщает АР.

"Сотрудник аэропорта в южной Германии скончался после того, как в него попал обломок, когда лопасти вертолета врезались в здание диспетчерской башни", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что столкновение произошло, когда военный транспортный вертолет приземлялся в аэропорту для дозаправки.

Четыре члена экипажа не пострадали, однако обломки вертолета ранили 60-летнего работника аэродрома. 60-летнего мужчину госпитализировали, однако ночью он скончался в больнице.

Как сообщалось, под Полтавой упал вертолет. Ранее также вертолет разбился в Словакии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.