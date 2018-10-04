Украина арестовала судно РФ за незаконную добычу песка в Крыму

Украинский суд арестовал российское судно, которое ведет незаконную добычу песка в аннексированном Крыму для строительства Керченского моста. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

По его словам, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство по факту совершения незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник Лебединые острова) на аннексированных территориях.

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Services Maritime. В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи", - говорится в сообщении.

Как рассказал Луценко, "компания-похититель без проблем совести ведет свой бизнес", в частности, - другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины.

"Следовательно, для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10.04.2018 постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора", - сообщил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители сообщили о подозрении так называемому главе незаконно созданной в аннексированном Крыму "Избирательной комиссии Республики Крым" в совершении действий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене.

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Источник: korrespondent.net