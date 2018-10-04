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10. 04. 2018

Мэй, Макрон и Трамп договорились совместно ответить на химатаку в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном согласилась со словами о том, что международное сообщество "должно ответить" на применение химического оружия в Сирии. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает Sky News.

Отмечено, что в ходе отдельного разговора британский премьер и Трамп признали сообщения о химатаке в Сирии "чрезвычайно достойными осуждения". Ответ международного сообщества лидеры считают необходимым для того, чтобы предотвратить использование химического оружия в мире.

США, Британия и их союзники должны работать в тесном контакте, чтобы привлечь исполнителей атаки к ответственности, говорится в сообщении офиса Мэй.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил свою поездку на Саммит Америк, который состоится в Лиме (Перу), чтобы подготовить ответ США на ситуацию в Сирии и проследить за развитием ситуации в мире.

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Источник: korrespondent.net

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