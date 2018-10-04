В Китае ребенка затянуло под беговую дорожку

В Китае в одном из тренажерных залов ребенка затянуло под беговую дорожку. Видео с камер наблюдения опубликовано на платформе YouTube.

В частности, на ролике видно, как мальчик подкатился к работающей беговой дорожке, лежа на фитболе. При этом мяч поднял край тренажера и его начало засасывать под двигающееся полотно.

Как видно на видео, мальчик попытался вытащить фитбол из-под тренажера, однако его самого начало затягивать беговой дорожкой. В этот момент подбежала одна из посетительниц тренажерного зала и вытащила застрявшую руку мальчика.

Примечательно, что при этом женщина, которая занималась на дорожке, не сразу обратила внимание на происходящее. Лишь когда ребенка уже оттащили от тренажера, она попыталась выключить устройство.

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Источник: korrespondent.net