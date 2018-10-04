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10. 04. 2018

В Китае ребенка затянуло под беговую дорожку

В Китае в одном из тренажерных залов ребенка затянуло под беговую дорожку. Видео с камер наблюдения опубликовано на платформе YouTube.

В частности, на ролике видно, как мальчик подкатился к работающей беговой дорожке, лежа на фитболе. При этом мяч поднял край тренажера и его начало засасывать под двигающееся полотно.

Как видно на видео, мальчик попытался вытащить фитбол из-под тренажера, однако его самого начало затягивать беговой дорожкой. В этот момент подбежала одна из посетительниц тренажерного зала и вытащила застрявшую руку мальчика.

Примечательно, что при этом женщина, которая занималась на дорожке, не сразу обратила внимание на происходящее. Лишь когда ребенка уже оттащили от тренажера, она попыталась выключить устройство.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Стамбул сломанный эскалатор в метро "зажевал" мужчину.

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Источник: korrespondent.net

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