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10. 04. 2018

Генсек ООН потребовал допустить экспертов к месту химатаки в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал обеспечить специалистам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полный доступ к месту химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжаррика сообщает во вторник, 10 апреля, РИА Новости.

"Критически важно, чтобы им был обеспечен полный и беспрепятственный доступ для того, чтобы определить, использовалось ли химическое оружие", - сказал он.

При этом представитель генсека ООН отметил, что в ОЗХО нет полномочий для установления виновных в химатаке.

Напомним, ранее стало известно, что ОЗХО направит в сирийскую Думу специалистов для "установления фактов" о химической атаке.

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Источник: korrespondent.net

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