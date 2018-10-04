В Солигорске воскресная школа дала Пасхальный концерт для горожан

В Солигорске 8 апреля во Дворце культуры города Солигорска состоялся традиционный Пасхальный праздник «Вера вечна, вера славна!», подготовленный учащимися воскресной школы кафедрального собора Рождества Христова под руководством Елены Сацевич.

Лейтмотивом праздника стал призыв «Творите добро!», сообщает sluck-eparchiya.by.

Представление собрало более 800 зрителей. Перед началом представления участники концерта приветствовали всех зрителей у входа словами «Христос воскресе!». Одним из почетных гостей стал епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, приехали также представителит городской администрации и главы городских предприятий.

Для самых маленьких зрителей была предназначена театрализованная постановка о бедной Настеньке и героях сказки «Теремок», которая учит добру и взаимопомощи. Старшим зрителям запомнится поучительная притча «Три дерева». Смысл этой истории в том, что когда всё идет не так, как ты хочешь, надо помнить, что у Бога есть план для каждого из нас. Если ты доверяешь Ему, Он ниспошлет тебе драгоценные дары. Мы не знаем, какие планы у Бога для нас. Мы всего лишь знаем, что Его пути — не наши пути (см. Ис. 55: 8), но Его пути — всегда лучшие!

В исполнении детского хора звучали сербские песни. Юные артисты получили сладкие пасхальные подарки.

Источник: krynica.info