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10. 04. 2018

В Витебской духовной семинарии прошел Пасхальный утренник

В Витебске в актовом зале православной духовной семинарии 8 апреля прошел Пасхальный утренник воскресных школ храмов святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и Воскресения Христова.

Зрители смогли окунуться в «Пасхальную историю» которая случилась с Властелиной Гордеевной и ее Ангелом хранителем. Сценка была поставлена на основе сказки «Рождественская история» — экранизации повести Диккенса «Рождественская песнь в прозе», сообщает vitprav.by.

Во время выступления воспитанники воскресных школ также показали театр теней и провели интерактивные игры со зрителями.

В завершение мероприятия ребята встретились с клоунами из группы «Веселый клоун», которая уже не в первый раз принимает участие в празднике воскресных школ.

В организации утреника принял участие молодежный клуб «Синаксис»

Источник: krynica.info

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