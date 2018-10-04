В Витебской духовной семинарии прошел Пасхальный утренник

В Витебске в актовом зале православной духовной семинарии 8 апреля прошел Пасхальный утренник воскресных школ храмов святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и Воскресения Христова.

Зрители смогли окунуться в «Пасхальную историю» которая случилась с Властелиной Гордеевной и ее Ангелом хранителем. Сценка была поставлена на основе сказки «Рождественская история» — экранизации повести Диккенса «Рождественская песнь в прозе», сообщает vitprav.by.

Во время выступления воспитанники воскресных школ также показали театр теней и провели интерактивные игры со зрителями.

В завершение мероприятия ребята встретились с клоунами из группы «Веселый клоун», которая уже не в первый раз принимает участие в празднике воскресных школ.

В организации утреника принял участие молодежный клуб «Синаксис»

Источник: krynica.info