Архиепископ Димитрий рассказал журналистам о майских праздниках

В Витебске 6 апреля в преддверии праздника Пасхи в православной традиции прошла пресс-конференция для светских СМИ архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия.

Архиепископ Димитрий ответил на вопросы журналистов, после чего главы епархиальных отделов анонсировали грядущие мероприятия, сообщает vitprav.by.

Секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир Резанович рассказал, какие мероприятия будут проходить в районных благочиниях, отдельно отметив благотворительную пасхальную акцию «Это мой выбор!», которая пройдет в деревне Боровка Лепельского района.

Первый проректор Витебской духовной семинарии протоиерей Константин Изофатов рассказал журналистам о пасхальных мероприятиях, запланированных в духовной школе.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский анонсировал проведение XVI Пасхального фестиваля, который будет проходить в Витебске с 8 апреля по 16 мая.

В рамках мероприятия с 8 апреля по 1 мая в ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо г. Витебска «Двина» будет работать выставка-конкурс детского творчества «Божий мир глазами детей», открытие которой состоялось 10 апреля.

Источник: krynica.info