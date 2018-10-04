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10. 04. 2018

Под Солигорском пасхальная трапеза в храме собрала 150 человек

В Чижевичах под Солигорском 8 апреля в праздник Пасхи Христовой колокольня православного Покровского храма была общедоступной.

Сначала воспитанники воскресной школы под руководством звонаря Игоря Темчина возвестили жителям о Воскресении Христовом. Затем на звонницу был открыт свободный доступ. Попробовать себя в роли звонаря могли все желающие, сообщает sluck-eparchiya.by.

По завершении праздничной пасхальной вечерни состоялся семейный вечер «Пасха 2018».

В трапезную приходского духовно-образовательного центра пришли около 150 участников встречи — воспитанники воскресной школы и их родители.

Слова поздравления произнес настоятель прихода протоиерей Николай Лабынько. В теплой, поистине семейной обстановке, за чашкой чая, с пасхальными яствами все провели около двух часов.

Ведущей вечера была директор воскресной школы Галина Темчина. Дети и взрослые поздравляли друг друга творческими номерами, читали стихи, пели песни.

Источник: krynica.info

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