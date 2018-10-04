Тюремные священники Гродненщины на Пасху пришли к заключенным

Настоятель православного Преображенского храма в Сопоцкине близ Гродно 8 апреля накануне праздника Воскресения Господня посетил исправительное учреждение открытого типа № 26 в деревне Гиновичи.

Встреча началась с общей молитвы. Отец Георгий поздравил осужденных с наступающим праздником и рассказал о значения Пасхи для каждого человека, а также пояснил смысл пасхальных обычаев и традиций, сообщает orthos.org.

В завершении встречи священник освятил пасху, крашеные яйца и куличи, подготовленные осужденными.

В этот же день старший тюремный священник Гродненской епархии протоиерей Андрей Бородулин, протоиерей Александр Вечорко и иерей Андрей Русавук посетили исправительную колонию № 11 Волковыска с пасхальным приветствием.

По традиции встреча началась с краткой молитвы, во время которой были исполнены пасхальные песнопения, исполненные великой радостью о Воскресении Христа из мертвых.

После молитвы перед собравшимися в храме прихожанами общины было зачитано Пасхальное послание Патриарха Кирилла. Настоятель храма протоиерей Андрей Бородулин также поздравил осужденных с Пасхой и рассказал о евангельских событиях, связанных с этим праздником.

Источник: krynica.info