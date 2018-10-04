11 апреля 2018, среда, 00:45
+13°C
Завтра +11°C
+13°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
10. 04. 2018

Тюремные священники Гродненщины на Пасху пришли к заключенным

Настоятель православного Преображенского храма в Сопоцкине близ Гродно 8 апреля накануне праздника Воскресения Господня посетил исправительное учреждение открытого типа № 26 в деревне Гиновичи.

Встреча началась с общей молитвы. Отец Георгий поздравил осужденных с наступающим праздником и рассказал о значения Пасхи для каждого человека, а также пояснил смысл пасхальных обычаев и традиций, сообщает orthos.org.

В завершении встречи священник освятил пасху, крашеные яйца и куличи, подготовленные осужденными.

В этот же день старший тюремный священник Гродненской епархии протоиерей Андрей Бородулин, протоиерей Александр Вечорко и иерей Андрей Русавук посетили исправительную колонию № 11  Волковыска с пасхальным приветствием.

По традиции встреча началась с краткой молитвы, во время которой были исполнены пасхальные песнопения, исполненные великой радостью о Воскресении Христа из мертвых.

После молитвы перед собравшимися в храме прихожанами общины было зачитано Пасхальное послание Патриарха Кирилла. Настоятель храма протоиерей Андрей Бородулин также поздравил осужденных с Пасхой и рассказал о евангельских событиях, связанных с этим праздником.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.