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10. 04. 2018

В Волковыске собирали вещи для бедных в “Колыбель добра”

В Волковыске в преддверии праздника Пасхи на православном  приходе святых Мефодия и Кирилла прошла благотворительная акция по сбору вещей и средств для детей-инвалидов «Колыбель добра».

Несколько дней братчики прихода раздавали за пожертвования прихожанам собственную выпечку и изделия, сделанные своими руками, сообщает orthos.org.

В акции принимали участие не только взрослые, но также и дети, с радостью приносившие различные подарки для детей с ограниченными возможностями.

Источник: krynica.info

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