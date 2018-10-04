В Волковыске собирали вещи для бедных в “Колыбель добра”

В Волковыске в преддверии праздника Пасхи на православном приходе святых Мефодия и Кирилла прошла благотворительная акция по сбору вещей и средств для детей-инвалидов «Колыбель добра».

Несколько дней братчики прихода раздавали за пожертвования прихожанам собственную выпечку и изделия, сделанные своими руками, сообщает orthos.org.

В акции принимали участие не только взрослые, но также и дети, с радостью приносившие различные подарки для детей с ограниченными возможностями.

Источник: krynica.info