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10. 04. 2018

В Гомеле открылся Пасхальный фестиваль

В Гомельском областном драматическом театре 10 апреля состоялось торжественное открытие XV городского Пасхального фестиваля.

Концертную программу  приветственным словом открыл архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, сообщает eparhiya.by.

Обращаясь к присутствующим, владыка Стефан напомнил, что в этом году Пасхальный фестиваль отмечает свой юбилей — 15 лет подряд он проходит на территории всей Гомельской епархии.

В продолжении программы выступили лучшие любительские и профессиональные творческие коллективы Гомеля.

В рамках фестиваля пройдут паломнические поездки и экскурсии к культурно-историческим памятникам и православным святыням Гомеля и области, циклы книжно-иллюстративных выставок в библиотеках, благотворительные акции, встречи священнослужителей с молодежью, открытие тематических уголков, разнообразные мастер-классы, тренинги и семинары.

В этот же день архиепископ Гомельский принял участие в торжественном открытии фотовыставки в выставочном зале ГГУ им.ФранцискаСкорины.

Выставка представлена фотоклубом «Свет души» и редакцией журнала «Сретение». Она рассказывает о дороге человека в храм, церковных Таинствах, жизни в Церкви и оканчивается выставка символической фотографией Креста, который человек несет по своей жизни.

На следующий день в рамках XV Пасхального фестиваля архиепископ Стефан посетил пасхальный утренник в ясли-саду № 170.

Источник: krynica.info

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