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11. 04. 2018

Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии

 
Проект резолюции России по расследованию химических атак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН достаточной поддержки и не был принят. 
 
Документ одобрили шесть стран. Две страны воздержались при голосовании. Против выступили семь государств.
 
Напомним, до этого Россия наложила вето на американскую резолюцию по Сирии.
 
10 апреля США обратились в Совбез ООН с целью провести голосование по проекту создания нового механизма для расследования предполагаемых химических атак в Сирии.

Россия в ООН: Химатака в Думе − постановка
 
Ранее сообщалось, что в сирийской Думе в результате химической атаки погибли 70 человек. США считают Россию ответственной за применение сирийской правительственной армией химоружия. 

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Источник: korrespondent.net

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