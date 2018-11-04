Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии

Проект резолюции России по расследованию химических атак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН достаточной поддержки и не был принят.

Документ одобрили шесть стран. Две страны воздержались при голосовании. Против выступили семь государств.

Напомним, до этого Россия наложила вето на американскую резолюцию по Сирии.

10 апреля США обратились в Совбез ООН с целью провести голосование по проекту создания нового механизма для расследования предполагаемых химических атак в Сирии.



Россия в ООН: Химатака в Думе − постановка

Ранее сообщалось, что в сирийской Думе в результате химической атаки погибли 70 человек. США считают Россию ответственной за применение сирийской правительственной армией химоружия.

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Источник: korrespondent.net