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11. 04. 2018

Трамп восстановил возможность въезда в США для граждан Чада

 
Президент США Дональд Трамп распорядился исключить Чад из числа стран, въезд которым в штаты запрещен по соображениям безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
"Въезд в США граждан Чада в качестве иммигрантов и не иммигрантов по деловым и туристическим визам не будет иметь пагубных последствий для интересов США", – говорится в распоряжении Трампа.
 
Напомним, Чад был включен в число таких стран в 2017 году на основании того, что власти страны не предпринимают достаточных мер по сотрудничеству с властями США в области безопасности и борьбы с терроризмом. 
 
Теперь же Чад "доказал свою приверженность продолжению сотрудничества с США", отмечается в документе.

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Помимо Чада в список вошли такие страны как Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Судан и Ирака. Впоследствии из списка был убран Ирак и Судан, но была добавлена КНДР, а также чиновники Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net

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