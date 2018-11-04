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11. 04. 2018

Совбез ООН не смог договориться по Сирии


Совет Безопасности ООН во вторник, 10 апреля, не принял проекты резолюций России и США по расследованию применения химического оружия в Сирии. Документы не набрали необходимого количества голосов. 
 
Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума.
 
Россия выставила на голосование два документа. Первый – проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. 
 
Второй – резолюция, поддерживающая отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место инцидента в Думу для проведения расследования. В ней осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии" и содержится требование ко всем сторонам конфликта в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ экспертам ОЗХО к месту инцидента.
 
США в свою очередь вынесли на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.
 
Основное отличие двух документов в том, кто и как должен определить виновных. США настаивали на том, что новый механизм должен определить виновных в использовании химического оружия в Сирии, после чего СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. 

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В российском проекте отмечается, что Совбез "досконально изучит" выводы комиссии, которая, однако, сама не назовет виновных в преступлениях, оставив это на усмотрение СБ ООН.

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Источник: korrespondent.net

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