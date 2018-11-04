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11. 04. 2018

Мэй отказала Трампу в нанесении совместного удара по Сирии – СМИ

 
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в нанесении совместного удара по Сирии, сообщает газета The Times.
 
Сообщается, что разговор между лидерами стран состоялся во вторник, 10 апреля. По данным издания, Трамп предложил Мэй нанести совместный военный удар по войскам президента Сирии Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в Думе.
 
Британский ремьер ответила Трампу отказом. По ее мнению Мэй, сторонам необходимо дождаться доказательств химатаки в Сирии.

На место химатаки в Сирии отправится миссия ОЗХО
 
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял проекты резолюций России и США по расследованию применения химического оружия в Сирии. 

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Источник: korrespondent.net

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