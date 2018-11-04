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11. 04. 2018

США готовят новые санкции против России


США планируют ввести новый пакет санкций против России. Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса. 
 
Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ. 
 
Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
 
Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.
 
Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.
 
Возможное введение новых санкций связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

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Напомним, ранее США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из так называемого "кремлевского списка".

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Источник: korrespondent.net

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