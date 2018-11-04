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11. 04. 2018

В Хабаровске на улице рухнул вертолет: есть жертвы

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на одной из улиц российского Хабаровска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 11 апреля в районе улиц Антенная –Хирургическая Хабаровска.

"На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", – говорится в сообщении.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В то же время Следственный комитет РФ сообщает о двух погибших и двух пострадавших.

В сети опубликован видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам автора ролика, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане. 



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Источник: korrespondent.net

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