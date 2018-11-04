Немецкий миллиардер пропал в Альпах

В Альпах на границе Италии и Швейцарии пропал глава группы Tengelmann Карл-Эриван Хауб, сообщает Reuters.

58-летний Хауб, который увлекается катанием на горных лыжах, пропал в зоне Червино утром 7 апреля. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в этот же день вечером.

Писки миллиардера осложняют непростые погодные условия. Ближайшие родственники выделили дополнительные средства на поиски бизнесмена, однако по мнению спасателей, они приносят мало пользы из-за плохой погоды.

Холдинг Tengelmann контролирует ряд розничных компаний и торговых сетей, среди которых OBI. По данным Forbes, семья Хауба владеет одним из самых больших состояний в Европе.



Тысячи людей застряли по дороге во Французские Альпы, есть погибший

Напомним, ранее при сходе лавины в горах Швейцарии погибли пять лыжников.

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Источник: korrespondent.net