Итоги 10.04: Допрос Цукерберга, молчание СБ ООН

Польша назвала официальную причину Смоленской катастрофы

Председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском во главе с экс-президентом Лехом Качиньским в 2010 году стал взрыв на борту самолета Ту-154М.

В Совбезе ООН не смогли договориться по Сирии

Совет Безопасности ООН не принял проекты резолюций России и США по расследованию применения химического оружия в Сирии. Документы не набрали необходимого количества голосов.

Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума.

Силовики провели обыски в квартире и офисе Савченко

Силовики провели обыски в квартире и офисе арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко. По словам матери нардепа, во время обыска в квартире правоохранители искали оружие. Силовикиизъяли наградной пистолет Савченко и патроны к нему.

Facebook не смог гарантировать невмешательство России в выборы

Основатель и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о невозможности гарантировать, что Россия не сможет использовать соцсеть для вмешательства в американские выборы.

"Я не могу гарантировать это (невмешательство России – ред.), поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – будет продолжающийся конфликт", – сказал он.

Цукерберг также заявил, что Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США.

США намерены ввести новые санкции против России

США планируют ввести новый пакет санкций против России. Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса. Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.

Суд арестовал судно из РФ за незаконную добычу песка в Крыму

Украинский суд арестовал российское судно, которое ведет незаконную добычу песка в аннексированном Крыму для строительства Керченского моста.

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Services Maritime. В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи", – заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Порошенко встретился с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На встрече обсуждался вопрос мира в Украине, миротворцев, поддержки реформ, а также реализации конкретных проектов в стране.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод Северный поток-2 невозможен без ясности в отношении транзитной роли Украины.

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Источник: korrespondent.net