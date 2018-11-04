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11. 04. 2018

Украина вошла в топ стран, где часто воруют предметы искусства

Украина попала в топ-10 стран, в которых чаще всего воруют произведения искусства. Об этом свидетельствует рейтинг Element Paints, который учитывает данные Интерпола по 192 странам за период с 1991 по ноябрь 2017 года.

Первыми в списке идут Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия. За ними расположены европейские страны - Франция, Австрия и Германия. Украина в рейтинге заняла 8 место.

Среди городов, в которых находят больше всего предметов искусства, лидирует Париж. Второе место занимает сербский город Аранджеловац, который расположен между Ближним Востоком и Европой. Далее идут Лондон и Багдад.

Отмечается, что самыми популярными среди похитителей предметов искусства являются скульптуры. Индекс украденных скульптур почти вдвое больше, чем количество утерянных картин. В пятерку предметов искусства, которые чаще всего похищают, попали керамика, золото и серебро, а также старинное оружие.

Cмотрите фотогалерею: Украина вошла в топ стран, где часто воруют предметы искусства

Ранее Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны.

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Источник: korrespondent.net

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