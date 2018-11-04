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11. 04. 2018

Сепаратисты обстреляли частный сектор Авдеевки – Жебривский

Сепаратисты в ночь на среду обстреляли частный сектор Авдеевки, разрушены строения, пострадавших нет. Об этом сообщил утром 11 апреля глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Ночью пророссийские наемники обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель ВЦА Авдеевки, обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал", – написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Чиновник добавил, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, за сутки 10 апреля на Донбассе зафиксировали 64 раза обстрела со стороны сепаратистов. Четыре украинских военных получили ранения, еще один – боевое травмирование.

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Источник: korrespondent.net

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