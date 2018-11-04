Юлию Скрипаль перевезли в больницу на военной базе - СМИ

Британские власти переместила дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию с госпиталя в Солсбери в больницу на территории военной базы. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что Скрипаль находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья.

В понедельник, 9 апреля, когда Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, она была под вооруженной охраной, чтобы предотвратить еще одну попытку убийства.

Между тем посольство России в Лондоне обвинило британское правительство в "похищении" российских граждан.

Ранее сообщалось, что Юлию Скрипаль выписывают из британской больницы.

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Источник: korrespondent.net