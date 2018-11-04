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11. 04. 2018

В Бразилии совершено нападение на тюрьму: 20 погибших

На севере Бразилии в штате Пара группа вооруженных людей напала на тюрьму, чтобы освободить заключенных, сообщает AP в среду 11 апреля.

Нападавшие произвели подрыв тюремной стены, после чего началась перестрелка с охранниками. Погибли 20 человек, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что 19 из погибших были опознаны как заключенные и нападавшие. Также был убит один охранник.

Полиция изъяла у нападавших семь единиц огнестрельного оружия, включая два автомата. Из тюрьмы никому не удалось сбежать.

Ранее в Мексике в результате бунта в тюрьме Ла-Тома погибли семь полицейских, еще 22 человека получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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