СМИ узнали дату следующего саммита Украина-ЕС

Следующий саммит Украина-ЕС, вероятно, состоится в середине июля этого года в Брюсселе. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк в своем микроблоге Twitter в среду, 11 апреля.

"Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе в середине июля", - написал журналист.

It is likely that the next EU-#Ukraine summit will take place in Brussels in mid July.