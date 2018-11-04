СМИ узнали дату следующего саммита Украина-ЕС

Следующий саммит Украина-ЕС, вероятно, состоится в середине июля этого года в Брюсселе. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк в своем микроблоге Twitter в среду, 11 апреля.

"Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе в середине июля", - написал журналист.

It is likely that the next EU-#Ukraine summit will take place in Brussels in mid July. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 апреля2018 г.

Предыдущий, XIX-ый саммит Украина-ЕС, прошел в середине июля прошлого года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.

В то же время Президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский союз.

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Источник: korrespondent.net