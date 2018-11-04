11 апреля 2018, среда, 11:00
+12°C
Завтра +12°C
+12°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,49
11. 04. 2018

СМИ узнали дату следующего саммита Украина-ЕС

Следующий саммит Украина-ЕС, вероятно, состоится в середине июля этого года в Брюсселе. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк в своем микроблоге Twitter в среду, 11 апреля.

"Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе в середине июля", - написал журналист.

It is likely that the next EU-#Ukraine summit will take place in Brussels in mid July.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 апреля2018 г.

Предыдущий, XIX-ый саммит Украина-ЕС, прошел в середине июля прошлого года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.

В то же время Президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский союз.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.