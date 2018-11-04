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11. 04. 2018

В Мексике две недели ловили сбежавшую обезьяну

В столице Мексики две недели ловили сбежавшего из частного дома маленького капуцина. Обезьяну преследовали по всему Мехико, сообщает ТСН.

Из-за капуцина пришлось остановить движение на одной из самых оживленных улиц Мехико. Но и тогда поймать обезьяну не удалось.

Позже зоологи, используя ружье с транквилизатором, все же смогли поймать капуцина. После его доставили в клинику.

Ранее из вольера в Венсенском зоопарке в Париже сбежали 52 бабуина.

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Источник: korrespondent.net

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