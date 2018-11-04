В ДНР объявили "военные сборы" для формирования резерва

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко подписал распоряжение "О проведении учебных военных сборов с гражданами, пребывающими в запасе". Документ обеспечивает формирование резерва в период нарастания военной угрозы, сообщают сепаратистские СМИ в среду, 11 апреля.

Отмечается, что администрациям городов и районов ДНР поручено разработать план организации взаимодействия с отделами военного комиссариата.

"Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обязаны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, включенным в состав резерва на период их участия в учебных военных сборах", – говорится в сообщении.

Планируется, что "МВД" ДНР обеспечит общественный порядок на пункте предварительного сбора граждан и сопровождение транспорта, на котором будет осуществлена перевозка резервистов к месту назначения.

"Также МВД окажет содействие по розыску, призыву и доставке к месту проведения военных сборов граждан, пребывающих в запасе, в случае их неявки на место и во время, указанные в повестке отдела военного комиссариата ДНР без уважительных причин", – пишут сепаратисты.

Ранее в ДНР заявили о якобы масштабных артобстрелах со стороны ВСУ. Утверждается, что в Донецке и его пригородах ранены трое мирных жителей, поверждены восемь домов.

Напомним, за сутки 10 апреля на Донбассе зафиксировали 64 обстрела со стороны сепаратистов. Четыре украинских военных получили ранения, еще один – боевое травмирование.

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Источник: korrespondent.net