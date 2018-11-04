Савченко не нужна госпитализация - СБУ

Арестованная нардеп Надежда Савченко находится в изоляторе временно содержания Службы безопасности Украины и в больницу ее не везут. Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 11 апреля.

"Она на месте. Ей предоставляется полная медицинская помощь… Пока состояние ее здоровья не нуждается в стационарном лечении. Вся помощь оказывается на месте", - сказали в пресс-службе.

Ранее сестра нардепа Вера Савченко, заявила, что Надежду должны сегодня повезти в больницу, якобы она сама попросилась.

Накануне Веру не пустили на свидание с сестрой. Уже с утра среды Вера с матерью пришли к зданию следственного изолятора Службы безопасности Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net