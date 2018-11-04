ГСЧС обнаружила более 15000 нарушений пожарной безопасности в школах и ТЦ

В Украине во время проверок пожарной безопасности на различных объектах обнаружили более 15 тысяч нарушений. Об этом в среду, 11 апреля, в ходе заседания Кабмина заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, пишут Буквы.

По его словам,уже проверено 1319 объектов: 937 - школ и детских садов, 56 больниц со стационарным лечением, 326 - различных торгово-развлекательных центров.

Во время проверок обнаружено более 15 тысяч нарушений, из которых более 5 тысяч не устранялись в течение длительного времени.

Хуже всего к предписаниям об устранении нарушений относятся владельцы объектов в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях.

Всего на руководителей объектов наложено 1200 админштрафов, в суды переданы ходатайства на закрытие 37 зданий и учреждений, а именно: 16 - ТРЦ, 18 - школ и детских садов, 3 больницы.

Также во время заседания премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет постоянно мониторить ситуацию противопожарной безопасности в торговых центрах и других учреждениях массового скопления людей, пишут Українські новини.

"Сегодня будет промежуточный отчет. Но очевидно, что мы имеем дело с безответственностью, с равнодушием, непониманием того, что пренебрежение правилами безопасности приводит к человеческим жертвам. Поэтому с таким бардаком мириться не собираемся. Я подчеркиваю, что это не разовая акция. Мы постоянно будем мониторить ситуацию", - подчеркнул он.

Напомним, с пятницы, 30 марта, в Украине начались массовые проверки всех мест массового скопления людей.

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Источник: korrespondent.net