Золотая акция РФ. Как Украина ищет миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко активизировал переговоры на международной арене по поводу введения миротворческой миссии на Донбасс.

По его словам, в этом вопросе есть положительные сдвиги. Но ключевой влияние все равно имеет мнение России, у которой есть право вето в Совете безопасности ООН.

Корреспондент.net собрал информацию о процессе обсуждения вопроса миротворцев.

Заручаемся поддержкой

Украина пытается сформировать широкий фронт стран, которые поддерживают миссию на Донбассе, и заявляют о готовности принять в ней участие. Недавно, Порошенко договорился с Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Турция тоже может поучаствовать в миротворческой миссии.

Президент Украины напоминает, что в 2015 году, когда впервые появилась инициатива о направлении "голубых касок" на Донбасс, все были против, на Западе были сомнения, а сейчас к этой идее на международной арене относятся гораздо благосклоннее.

Разные задачи

Киев видит задачами миротворцев – "разоружать незаконные вооруженные формирования, защищать людей, которые живут на оккупированных территориях, и приблизить кондиции безопасности для начала политического процесса местных выборов".

Однако этот подход противоречит предложению Москвы, что "голубые каски" должны только обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ и находиться на линии соприкосновения. И сигналов из Кремля о возможной смене позиции нет.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Пресс-служба президента России заявляет, что Путин и Меркель обсуждали возможность отправки миротворцев ООН на Донбасс лишь для охраны наблюдателей ОБСЕ.

Продолжать давить

Президент Украины надеется, что совместные предложения Франции, Германии, Украины и США по проекту решения Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии, будут приняты.

После личной встречи с Меркель Порошенко подчеркнул, что эта миссия "будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной (силой), которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защитить людей, живущих на оккупированных территория, и приблизить условия безопасности к необходимым для начала политического процесса местных выборов".



"К сожалению, у нас пока позиции поддержки от России нет, но мы не теряем надежды, что наша упорная работа должна привести к позитивному результату", – констатировал он.

На вопрос, какой сценарий миротворческой миссии наиболее вероятный и когда она может быть начата на Донбассе, Порошенко ответил: "Российский сценарий – это не сценарий миротворцев. Это эскорт для наблюдателей ОБСЕ, который не выполняет функции установления мира и прекращения войны".

"Миротворцы должны иметь соответствующий мандат на всю территорию, соответствующие права на контроль неконтролируемой участка украино-российской границы и по разоружению российских незаконных формирований. Остальные вопросы являются вопросами компромисса – и мы надеемся, что совместными усилиями этот компромисс будет достигнут", – заявил президент



Ангела Меркель добавила, что "нужно еще многое обсудить, чтобы достичь договоренности в вопросе миротворцев".

По словам Меркель, Германия готова способствовать развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. Однако голос немцев в этой ситуации не имеет решающего значения.

Источник: korrespondent.net